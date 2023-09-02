TransAnatolia yarışı başlıyor

Dünyanın en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından olan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına özel 'Kuruluş Rotası'yla yarın Samsun'dan başlayacak.



13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı organizasyon için Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Yarışın seremonik startı ise Samsun Batı Park'ta verildi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını anlatarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, federasyonumuzun, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) devrede olduğu, uluslararası bir organizasyon olan TransAnatolia, Samsun'dan başlayacak. Bu organizasyona, Cumhuriyetimizin 100. yılında ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Parkur öyle güzel çıkarılmış ki adeta Kurtuluş Savaşı'nın belgeseli niteliğinde. Emeği geçen herkese, katılımcılara teşekkür eder, başarılar dileriz." diye konuştu.



TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise bu sene TransAnatolia'yı 13. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her şeyden önce bu bir ekip işi. Bize gönül veren, desteklerini sunan çok fazla insan var. Öncelikle bize ev sahipliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesine sayın başkan aracılığıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği bizim için çok kıymetli. Umarım bu sene de sorunsuz, keyifli ve herkesin güzel deneyimlerle ayrılacağı bir organizasyon geçiririz." ifadelerini kullandı.



Büyükpınar, TransAnatolia 2023'e katılan ülkeler ve araçların dağılımıyla ilgili bilgi de vererek, şunları kaydetti:



"Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılıyor. 122 yarışmacının 44'ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia'ya bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var. Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde 40 motosiklet rally, 5 motosiklet ise raid olarak yarışa katılırken, otomobil kategorisinde, 9 otomobil rally, 5 SSV, 22'si ise raid olarak yarışıyor. Bu yıl kamyon kategorisinde ise İngiltere ve İtalya'dan 2 yarışmacı yer alıyor."



TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen de bu yıl Cumhuriyetin 100. yılından ilham alınarak bir rota çıkardıklarını aktararak, "Rotamız Kurtuluş Savaşı'mızın izlerini taşıyor. Samsun'dan start alan yarış, Amasya üzerinden 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği Sivas'a ulaşacak. Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve Büyük Taarruz'un önemli noktası Çiğiltepe'den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleştirilecek etaplar ile Dumlupınar Meydan Muharebe Alanı'ndan geçerek Simav'a ulaşacak yarışma, Demirci Akıncıları'nın izini takip ederek 9 Eylül'de İzmir'de finiş görecek. Yarış toplam 17 il sınırından geçecek." diye konuştu.



