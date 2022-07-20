TransAnatolia Rally Raid yarışlarında "Özel misafir parkuru" da yer alacak.



Hatay'dan 20 Ağustos'ta başlayıp 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek 2 bin 500 kilometrelik rotada macera dolu yollar ve kamplar ile yapılacak organizasyonda, motosikletseverler için de özel misafir parkuru düzenlenecek.



Korlas'ın bu yıl ana sponsor olduğu TransAnatolia'da gerçekleştireceği özel misafir parkurunda 15 katılımcı yer alacak. Bu parkura katılacak Korlas takımı, Korlas'ın temsil ettiği tüm markalarla motosiklet sürülen her yerde, eğitim ve sürüş deneyimleri kazandırmayı amaçlıyor.



2010'dan bu yana her yıl düzenlenen motor sporları yarış organizasyonu TransAnatolia, motosiklet, 4x4 otomobil, kamyon, quad ve SSV kategorilerinde yol dışı etaplarda yapılıyor.



Sporcular, dünya standartlarında yol notlarına göre yarışırken kesintisiz bir şekilde uydu takip sistemleri ile izleniyor.





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