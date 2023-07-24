TransAnatolia Rally Raid başlıyor

Samsun'da başlayarak İzmir'de son bulacak olan 13. TransAnatolia Rally Raid yarışları 2-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.



2 Eylül'de Milli mücadelenin başlatıldığı Samsun'dan start alacak yarış, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de İzmir'de tamamlanacak.



T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlenen TransAnatolia, 2350 Km'lik parkuru ile dünyanın en uzun ve en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak tanınıyor.



YARIŞ TOPLAM 17 İL SINIRINDAN GEÇECEK



Samsun'dan start alacak yarışçılar, sırasıyla Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Manisa il sınırlarından geçerek İzmir'de finişi görecek.



KURTULUŞ SAVAŞI VE TRANSANATOLİA



2 Eylül'de Milli mücadelenin başlatıldığı Samsun'dan start alacak yarışta, Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya yolculuk ettiği Kurtuluş Yolu güzergahı Amasya'ya kadar izlenecek ve Amasya Genelgesi'nin yayınladığı gün Amasya'dan geçilecek. Tokat'ın ardından 4 Eylül'de de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olunacak. Tuz Gölü etabı ile devam eden rotada Haymana'ya varılarak 4. gün sonunda kamp yapılacak.



TransAnatolia'nın beşinci günündeki ilk etap, Frig Medeniyeti'nin tarihi başkenti Gordion Antik kenti önünden start alacak ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleşmiş olduğu, hala savaşın izlerini taşıyan alanlardan geçecek. Günün ikinci etabı ise Yazılıkaya Midas Kenti ile Ayazini arasında Frig vadisinde gerçekleşecek. Afyon'da yapılacak konaklamanın ardından 6. günün ilk etabı süvarinin izinde Büyük Taarruz'un önemli aşamalarından biri olan Çiğiltepe Savaşı'nın izlerini taşıyan Çiğiltepe Şehitliğinden başlayacak ve 5. Süvari Kolordusu'nun izini takip ederek Elvanpaşa'da sona erecek. Büyük zaferinin kazanıldığı Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi alanından start alacak Dumlupınar etabı ile devam eden gün, Simav Gölcük Gölü Kamp alanında sona erecek. Transanatolia Ralli Raid 7. ve son gününde Demirci Akıncıları olarak bilinen milis kuvvetlerinin izinden giderek Demirci üzerinden İzmir'e ulaşılacak ve yarışın son etabı 9 Eylül etabının ardından yapılacak bitiş töreni ile sona erecek.



