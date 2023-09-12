TransAnatolia, İzmir'in Kurtuluş Günü'nde Finish Gördü

TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenlendi. Cumhuriyetin 100.yılına özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşının izlerinden giden bu yılki yarışın parkuru Samsun'dan İzmir'e gerçekleşti. Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı. 122 yarışmacının 44'ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia'da bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden de katılım oldu.2350 km uzunluğundaki zorlu bir parkuru olan ve 17 il sınırından geçen TransAnatolia'nın startı 2 Eylül'de Samsun'da verildi. Bu yılki yarışın parkuru tarihin izinden gitti. Yarışmacılar Samsun'dan sonra sırasıyla Amasya üzerinden 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği Sivas'a ulaştı. Düşmanın geri çevrildiği, Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve Büyük Taarruzun önemli noktası Çiğiltepe'den itibarensüvarilerimizin izinde gerçekleşen etaplar ile Dumlupınar Meydan muharebe alanından geçerek Simav'a ulaşan yarışmacılar, Demirci Akıncıları'nın izini takip ederek İzmir'de finish gördü.TransAnatolia 2023'e katılan araçların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti. CastrolPOWER1 motosiklet kategorisinde 40 motosiklet rally, 5 motosiklet ise raid olarak yarışa katılırken, otomobil kategorisinde; 9 otomobil rally, 5 SSV, 22'i ise raid olarak yarıştı. Kamyon kategorisinde ise İngiltere ve İtalya'dan 2 yarışmacı yer aldı.Yarışın ödül töreni İzmir Kültürpark Fuar alanında düzenlendi. TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen'in açılış konuşmalarıyla başlayan ödül töreninde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkan Vekili Nisa Ersoy; "Biz birçok uluslararası spor organizasyonu yapan bir federasyonuz ancak burada TransAnatolia'yı diğer organizasyonlardan ayıran en önemli özellik, ülkemizin bütün tarihi güzelliklerini rotalarına alarak ülkemizi yerli ve yabancı sporculara tanıtmak için çok büyük emek harcıyorlar, bu anlamda kendilerini kutluyorum." dedi.Ödül törenine katılan ve Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde kazanan sporculara ödüllerini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise; "Çok heyecan verici bir proje olarak TransAnatolia beni de sarıp sarmaladı, 7 gün, 2350 km, onlarca yarışmacının yer aldığı olağanüstü büyük bir organizasyon, bir spor projesinin yanısıra aynı zamanda bir tarih belgeseli yaratmışsınız. Biz de geçtiğimiz yıl Afyon'dan başlayarak Büyük Taarruzun izinden Çiğiltepe'yi yürüyerek geçmiştik,bu topraklarda barış içinde yaşıyorsak bunu büyük zafere borçluyuz. İzmir'i bu güzel hikayenin içine dahil etmişsiniz, seneye yeniden TransAnatolia'ya ev sahipiği yapmak istiyoruz, emek veren herkesi yürekten kutluyorum." dedi.Yarışın genel klasman sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti;Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde; Yamaha takımından Andora'lı sporcu Pol Tarres 16saat 10 dakika 10 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise 16 saat 21 dakika 17 saniye ile ikinci, Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti 16 saat 23 dakika 00 saniye ile üçüncü oldu.Otomobil kategorisinde; SSV sınıfında İran'lı Hamed Salimi Mavi & Kiarash Zare Rafie ikilisi 25 saat 14 dakika 02 saniye ile birinci, Türkiye'den Eren Alver & Kerem Deveci ikilisi 29 saat 46 dakika 46 saniye ile ikinci oldu. Otomobil sınıfında ise Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun & Tuvana Sayar çifti 23 saat 47 dakika 54 saniye ile birinci, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt & Mert Tepe ikilisi 25 saat 37 dakika 07 saniye ile ikinci, Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim& Medeni Soysal ikilisi ise 28 saat 21 dakika 11 saniye ile üçüncü oldu. Kamyon sınıfında ise; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti & Andrea Mazzoleni ikilisi 26 saat 24 dakika 37 saniye ile birinci, Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow & Dan Scaar& Joe Peake ekibi 31 saat 41 dakika 05 saniye ile ikinci oldu.Yarışın raid kategorisinde kazanan isimler ise; Vittorio Zagaia & Ezgi Tuncay & Göktuğ Tuncay / Prehistoric Racing Team birinci, Ahmet Terece & Ulaş Germen ikilisi ikinci, Burçin Caferzade & Aliye Tuba Müceldili ikilisi üçüncü oldu.Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı izni, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenlendi. 13. yılında yarışın ana sponsorları arasında Korlas Triumph ve Castrol markaları yer alırken; Spor Toto, General Tire, İzeltaş, Fikirmedya, Jules Verne ve Fransa'dan Euro 4x4 Parts, Galata Taşımacılık ve İstanbul Portföy da yarışın diğer destek markaları arasında yerini aldı. Yarışa ulaşım desteğini ise bu yıl FIAT ve Jeep verdi.