TransAnatolia için geri sayım başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid bu yıl 10'uncu kez start alacak. Alanında dünyanın en gözde yarışlarından biri olarak dikkat çeken ve bu yıl 15 – 22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek TransAnatolia İstanbul'dan başlayarak sırasıyla Abant, Haymana, Karadağ rotasını takip edecek ve ardından Şile'ye uzanarak son bulacak. Otomobil, kamyon, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde, dünyanın farklı ülkelerinden yarışçıların katılım göstereceği TransAnatolia, Covid-19 önlemleriyle de dikkat çekecek.



TR EXTREME BİTCİ EKİBİ 5 ARAÇLA KATILIYOR



Covid-19'un etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemde, dünyada bu alanda hayata geçecek sayılı organizasyonlardan olan biri olan TransAnatolia Rally Raid'de, TR Extreme Bitci ekibi de boy gösterecek.



Geçtiğimiz yıl Bitci.com Kurucusu Çağdaş Çağlar ve co-pilot Ertuğrul Danişment'in yönetimindeki araçla yarışa katılan ve UTV kategorisinde 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza atan TR Extreme Bitci ekibi, bu yıl ise yarışa Bodrum'dan 3, İzmir'den ise 2 araç olmak üzere toplam 5 araçla katılacak. TR Extreme Bitci ekibi, Çağdaş Çağlar - Ertuğrul Danişment, Pınar Irmak Çağlar – Fahri Yiğitalp Birer - Mert Ali Birer, Zafer Durmaz – Onur Altan Tan, Gürkan Yıldırım – Nuray Yıldırım ve Aziz Doruk – Cem Çelik ekiplerinden oluşan araçlarla organizasyonda podyum kovalayacak.



