Trans Imane Khelif, Busenaz'a rakip olabilir!

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda 🇵🇱 Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.
Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng oldu.
BUSENAZ'A RAKİP OLABİLİR
Milli sporcumuz Taylandlı rakibini yenerek yarı finale çıkması halinde yarı finalde trans olduğu iddia edilen Cezayirli Imane Khelif ile karşılaşabilir.
İTALYAN RAKİBİ ÇEKİLDİ
Khelif'in bir önceki turda karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini karşılaşmanın 46. saniyesinde çekildi. Kamuoyu tarafından tepki gösterilen Cezayirli sporcu için İtalyan rakibi Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng da gündem oldu.
TÜRKİYE İTİRAZ EDECEK
Temsilcimiz Busenaz Sürmeneli ile trans Imane Khelif'in, çeyrek final maçlarını kazanmaları halinde yarı finalde karşılaşabilirler. Bu sebeple Türk ve İtalyan yetkililerin Khelif için itirazda bulunacağı belirtildi.