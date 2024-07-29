Trans Imane Khelif, Busenaz'a rakip olabilir!

🇹🇷🥊🇹🇭Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng oldu. pic.twitter.com/pW0cEx1syg



— Sporx (@sporx) August 1, 2024

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda 🇵🇱 Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng oldu.Milli sporcumuz Taylandlı rakibini yenerek yarı finale çıkması halinde yarı finalde trans olduğu iddia edilen Cezayirli Imane Khelif ile karşılaşabilir.Khelif'in bir önceki turda karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini karşılaşmanın 46. saniyesinde çekildi. Kamuoyu tarafından tepki gösterilen Cezayirli sporcu için İtalyan rakibi Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim" ifadelerini kullandı.Ayrıca Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng da gündem oldu.Temsilcimiz Busenaz Sürmeneli ile trans Imane Khelif'in, çeyrek final maçlarını kazanmaları halinde yarı finalde karşılaşabilirler. Bu sebeple Türk ve İtalyan yetkililerin Khelif için itirazda bulunacağı belirtildi.