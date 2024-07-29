Trans Imane Khelif, Busenaz'a rakip olabilir!

İtalyan kadın boksör Angela Carini, Cezayirli Imane Khelif ile çıktığı maçın ilk dakikasında maçtan çekildi. Khelif hakkında 'trans' olduğu iddiaları bulunurken Cezayirli sporcunun Busenaz Sürmeneli ile karşılaşma ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trans Imane Khelif, Busenaz'a rakip olabilir!
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda 🇵🇱 Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng oldu.

BUSENAZ'A RAKİP OLABİLİR

Milli sporcumuz Taylandlı rakibini yenerek yarı finale çıkması halinde yarı finalde trans olduğu iddia edilen Cezayirli Imane Khelif ile karşılaşabilir.

İTALYAN RAKİBİ ÇEKİLDİ

Khelif'in bir önceki turda karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini karşılaşmanın 46. saniyesinde çekildi. Kamuoyu tarafından tepki gösterilen Cezayirli sporcu için İtalyan rakibi Angela Carini, "Hayatım boyunca bu kadar sert bir yumruk yemedim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng da gündem oldu.

TÜRKİYE İTİRAZ EDECEK

Temsilcimiz Busenaz Sürmeneli ile trans Imane Khelif'in, çeyrek final maçlarını kazanmaları halinde yarı finalde karşılaşabilirler. Bu sebeple Türk ve İtalyan yetkililerin Khelif için itirazda bulunacağı belirtildi.

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