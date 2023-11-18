Trampolin cimnastikte tarihi başarı: Gümüş madalya

Milli sporcu Tuba Bade Şahin, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak tarihi bir başarı elde etti.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen şampiyonada 13-14 yaş grubunda mücadele eden Tuba Bade'nin, 50.790 puanla ikinci olarak gümüş madalya aldığı belirtildi.



Tuba Bade'nin elde ettiği başarının, Türkiye'nin bu organizasyonda bireysel kadınlarda tarihindeki ilk madalyası olduğu kaydedildi.





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