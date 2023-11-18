Trampolin cimnastikte tarihi başarı: Gümüş madalya

Milli sporcu Tuba Bade Şahin, Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda aldığı gümüş madalyayla Türkiye'ye bu organizasyonda tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Trampolin cimnastikte tarihi başarı: Gümüş madalya
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18 Kasım 2023 15:07
Milli sporcu Tuba Bade Şahin, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak tarihi bir başarı elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen şampiyonada 13-14 yaş grubunda mücadele eden Tuba Bade'nin, 50.790 puanla ikinci olarak gümüş madalya aldığı belirtildi.

Tuba Bade'nin elde ettiği başarının, Türkiye'nin bu organizasyonda bireysel kadınlarda tarihindeki ilk madalyası olduğu kaydedildi.

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