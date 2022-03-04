Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası başlıyor!

Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, Cumartesi günü Konya'da 10-12 yaş yarışmalarıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası başlıyor!
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04 Mart 2022 18:57
Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası, Cumartesi günü Konya'da başlayacak.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'ndaki müsabakaların ilk gününde saat 10.00'da 10-12 yaş yarışmaları yapılacak.

Açılış seremonisi saat 13.00'te gerçekleştirilecek şampiyonada Konya, Mersin, Çankırı, Bolu, İzmir, Samsun, Trabzon ve Karabük'ten sporcular yer alacak.

Organizasyonda dereceye giren sporculara düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek.

 

 

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