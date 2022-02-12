Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 sporcumuz finalde!

Azerbaycan'da başlayan FIG Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk gününde senkronizasyonda milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş ile Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu ikilisi finale yükseldi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde, bireysel ve senkronize müsabakalarında kadınlarda Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, erkeklerde ise Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu ve Emre Yağmur mücadele etti.



Bireyselde Sena Elçin Karakaş 46.920 puanla 14'üncü, Sıla Karakuş 44.220 puanla 16'ncı olurken, senkronizasyonda Sena Elçin ile Sıla 44.750 puanla finale yükseldi.



Bireyselde Gürkan Mutlu 56.640, Hüseyin Engin Yontucu 55.580, Emre Yağmur 51.660 puanla ikinci eleme turuna; senkronizede Gürkan Mutlu-Hüseyin Engin Yontucu ikilisi ise 49.600 puanla finale yükseldi.



Türkiye Cimnastik Federasyonu, milli sporcuları tebrik ederek bir sonraki turda ve finalde başarılar diledi.





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