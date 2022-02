Trail Blazers, birkaç güne "çok farklı görünebilir"

Portland Trail Blazers'ın son takas tarihinden sonra 'oldukça farklı görünen' bir kadroya sahip olabileceği iddia edildi.



Takas tarihine sadece birkaç gün kala, Blazers büyük bir satıcı olarak ortaya çıktı ve kadroda Damian Lillard dışında kimsenin güvende olmadığı düşünülüyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Portland'ın kadrosunun 10 Şubat'a dek oldukça farklı görünme şansının yüksek olduğunu söyledi:



"New Orleans ve New York Knicks, CJ McCollum için takiplerinde oldukça agresiflerdi. McCollum'ın bu ligde değeri çok büyük. Onunla kadronuza ne kattığınızı biliyorsunuz. Kendisi, bulunduğu her soyunma odasına fazlaca olgunluk katan bir oyuncu. Ayrıca kesinlikle dinamik bir hücum oyuncusu.



Bence Portland, Norman Powell ve Robert Covington takasıyla önemli miktarda bir maaş boşluğu yarattı. Bana kalırsa şu anda bekleyip, McCollum karşılığında alabilecekleri paketin nasıl olacağına bakabilirler. Ama oldukça yoğun bir şekilde görüşmeler yapıyorlar.



Takas süresinin sonunda oldukça farklı görünen bir Portland Trail Blazers kadrosu göreceğimizi düşünüyorum."



Blazers genel menajeri Joe Cronin, sezonun ilk hamlesini Robert Covington ve Norman Powell'ı, Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson ve 2025 ikinci tur draft hakkı karşılığında Clippers'a göndererek yapmıştı.