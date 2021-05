Trafik kazasında iki bacağını kaybeden genç tenisle hayata bağlandı

Şırnak'ta otomobilin çarpması sonucu 8 yaşında iki bacağını kaybeden 26 yaşındaki Hasan Barın, yaklaşık 3 yıl önce tanıştığı tenisle hayata bağlandı.



Kasrik beldesinde 2003 yılında hayvan otlatırken yolun karşısına geçmeye çalışan Barın'a otomobil çarptı.



Ağır yaralanan Barın, kaza sonucu iki bacağını kaybetti.



Zorlu bir rehabilitasyon süreci geçiren Barın, antrenör Mehmet Batak sayesinde tenisle tanıştı.



Büyük bir azimle milli takım seçmelerine hazırlanan gencin hedefi, milli formayı giyerek Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek.



- "Hayat benim için çok zorlaştı"



Hasan Barın, AA muhabirine, 18 yıl önce Cizre Caddesi'nde kuzularını otlattığı sırada hatalı sollama yapan bir sürücünün aracıyla kendisine çarptığını söyledi.



"Sol bacağımı kalçadan, sağ bacağımı dizden kaybettikten sonra hayat benim için çok zorlaştı. İmkanlarım kısıtlandı, okula gidemedim. Hayat benim için çekilmez hale geldi." diyen Barın, her şeye rağmen hayatta kaldığı için mutlu olduğunu anlattı.



Barın, çok zorlu bir rehabilitasyon sürecinden geçtiğini dile getirerek, "Hem aileme yük oldum hem iç dünyamda bir sıkkınlık meydana geldi. Şöyle düşünün, bir gün arkadaşınızla top oynuyorsunuz, diğer gün ayağınız olmuyor. Ayağa kalkamıyor, artık ayaklarınız olmadan bir hayat yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Bir gün yürüyüp koşarken, öbür gün tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyorsunuz. Bu şekilde 2018'e kadar geldim." diye konuştu.



- Tenisle tanışınca hayatı değişti



Barın, 3 yıl önce tenisle tanıştığını, hayata küsüp eve kapanmışken spor sayesinde sosyalleştiğini ifade etti.



Spor yapmanın kendisine çok iyi geldiğini, bu sayede evlendiğini dile getiren Barın, çalışmalarını tenis antrenörü öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde sürdürdüğünü aktardı.



"Engelli kardeşlerime tavsiyem, başaracaklarına inansınlar. Hedefim milli sporcu olup, ülkemi uluslararası müsabakalarda temsil etmek." ifadelerini kullanan Barın, engellilerin kendilerine inanmaları halinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.



- "Hem kendiniz hem sevdikleriniz için kurallara uyalım"



Barın, kazanın ardından araçlara karşı fobisinin oluştuğunu anlatarak şöyle konuştu:



"Şoför ağabeylerime, kardeşlerime tavsiyem, lütfen trafik kurallarına, yaya geçitlerine riayet etsinler. Emniyet kemerinizi takın. Hayat çok kısa. Hem kendiniz hem sevdikleriniz için kurallara uyalım. Kendi hayatınızı düşünmüyorsanız karşınızdakinin hayatını düşünün. Belki yapacağınız bir hata karşıdan gelecek birinin hayatına mal olacak, belki de onu sakat bırakacaksınız. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Herkes trafik kurallarına uysa kazaları en aza indirmiş olacağız. Her ay trafik kazalarından dolayı çok sayıda insan ya hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyor. Niçin, 5 dakika daha erken varmak için. 5 dakika geç gidin ama sapasağlam, kazasız gidin. Hiçbir canlıya zarar vermeyin."



- "İnşallah hayali olan milli takım sporcusu olur"



Tenis antrenörü Mehmet Batak da çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu iki bacağını kaybeden Hasan Barın'ı tenisle tanıştırdıklarını, 3 yıldır tesislerde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



Batak, Barın'ın milli takım seçmelerine hazırlandığını aktararak, "İnşallah hayali olan milli takım sporcusu olur ve ülkesini uluslararası müsabakalarda temsil eder. Barın azimli çıktı. Mutlaka hayalini gerçekleştireceğine inanıyorum." diye konuştu.



Amaçlarının engellileri sporla tanıştırmak olduğuna işaret eden Batak, "Spor yapabilecek bedensel engelli kardeşlerimiz evlerine kapanmasınlar. Onları tesislerimize bekliyoruz. Şu an 14 bedensel engelli sporcumuz var ve onlara çeşitli branşlarda eğitim veriyoruz." dedi.



Batak, sürücülere de insanların hayatına mal olacak hata yapmamaları için kurallara harfiyen uymaları çağrısında bulundu.