TRAFİK CEZA AFFI 2023: 2023 Ehliyet affı ne zaman, alkolden ehliyet affı çıkacak mı?

Ehliyet affı son dakika gelişmeleri tekrar gündeme tekrar geldi. Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca sürücüye müjde verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ehliyet iadesi ve trafik ceza puanı ile ilgili alınan kararı kamuoyuna duyurdu. Peki, ehliyet affı ne zaman, alkolden ehliyet affı çıkacak mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Alkollü araç kullanma sebebiyle el konulan ehliyetlere af gelip gelmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Fakat sürücü belgesini geri almak isteyenler ehliyete el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.Gündeme gelmesi halinde Meclis'ten geçerse Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.