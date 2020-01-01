Trae Young'ın Lakers'a gideceğine dair söylentilere, babasından tepki!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın babası, Trae Klutch Sports'a geçtikten sonra Los Angeles Lakers'a gideceğine dair spekülasyonuna tepki gösterdi.



Young'ın Klutch Sports'a geçişi, yakın zamanda manşetlerde yerini bulmuştu. Klutch'ın kurucusu Rich Paul'un en büyük müşterilerinden ikisi, Los Angeles Lakers'ın süperstar ikilisi LeBron James ve Anthony Davis olduğu için, insanların bu olayla ilgili bağlantı kurması kısa sürmedi.



Young'ın babası Rayford, oğlunun Hollywood'a gitmesiyle ilgili muhtemel bir hamleyle ilgili söylentiler hakkında konuştu. Rayford'a göre, Trae'ın geçmişine bakılınca, Klutch ile imzasının, Hawks'dan Lakers'a gidişine dair bir işaret olarak bakılmaması gerekiyor:



"Keşke insanlar geçmişine baksaydı diyorum. Asla takip eden biri olmamıştır. Nike EYBL Peach Jam'i kazandıktan sonra bir süpertakıma gidebilirdi. En iyi hazırlık okullarından biri olan Oak Hill Akademisi'ne gitmeyi reddetti. İnsanlar lisede Oklahoma'daki yerel bir liseye giderse All-American veya en iyi oyunculardan biri olmayacağını söylemişti. Son sınıfında ortalama 44 sayıyla oynadı ve bir All-American oldu. Sonra ona Oklahoma'ya giderse birinci turdan seçilemeyeceğini söylemişlerdi. Calipari oturma odamıza gelmişti ve ona, 'Eğer bir lotarya seçimi olmak istiyorsan Kentucky'ye gelsen iyi olur' demişti. O Oklahoma'da kaldı. Asla takip eden biri olmadı. Klutch'la tüm bu olanlar, bir gün Lakers ile oynayacak anlamına gelmiyor. Onlarda Lakers'ta olmayan birçok kişi var."



"OĞLUM DURANT'E GELEN TEPKİYİ GÖRDÜ"



Ancak Rayford, Trae'in kalbinin Atlanta'ya ait olduğunu açıklamaya devam etti. Oğlunun oyuna bakış şekli, Hawks'la uzun süre kalma arzusunun önemli bir faktörü:



"Trae veya Atlanta hayranları olanlardan, sadece kendisinin geçmişine bakmalarını isterdim. Bunun bir takım çabası olduğunu biliyor, ama bir gün Dominique'in (Wilkins) yanında bir heykeli olsun istiyor. Bunu size daha önce söylemiştim, oğlum 1.85 boyunda bir çocuk, ama LeBron onunla aynı sahada olsa bile, sahadaki en iyi oyuncu olduğunu düşünüyor. Umarım, bu asla ona karşı geri tepmez, ama çok cesaretlidir ve kendinden emindir. Ne başarmak istediğini bilir. Atlanta'ya oyuncular gelmedikçe, oğlumun süper bir takıma katılacağını asla düşünmüyorum. Bunu yapmak için fazla gururlu. Belki bu gurur geri tepecektir, ama kim bilir. Oğlum bunun Oklahoma City'de (Kevin Durant) nasıl olduğunu gördü. Ona 'cupcake' diyenlerden biri değildi, ama böyle bir şeye gelen tepkiyi görmüştü."



Trae, John Wall, Ben Simmons, Draymond Green, Eric Bledsoe ve Ben McLemore gibi Los Angeles'ta olmayan Klutch müşterilerinin arasına katılıyor. Şu anda Lakers'tan birkaç oyuncu Paul tarafından temsil ediliyor. LeBron ve Davis dışında Kentavious Caldwell-Pope, Dion Waiters, Talen Horton-Tucker ve takımla yeni bir anlaşma yapan JR Smith, hepsi Klutch'ın müşterilerinin bir parçası.



