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Trae Young, Pacers potalarına 34 sayı bıraktı!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, takımının Indiana Pacers'ı 133-112 yıktığı maçta 34 sayı buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, takımının Indiana Pacers'ı 133-112 yıktığı maçta 34 sayı buldu.

Karşılaşmada altı üçlük isabeti kaydetmiş olan Trae Young, Hawks'ı 34 sayı ve 11 asistle galibiyete taşıdı:


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