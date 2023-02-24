"Trae Young, bu yaz takas edilebilir" iddiası!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, bu yaz Hawks'tan takas edilebileceği iddiaları ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Trae Young, bu yaz takas edilebilir' iddiası!
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24 Şubat 2023 16:10
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, bu yaz Hawks'tan takas edilebileceği iddiaları ortaya atıldı.

Hawks ekibi yıldız oyuncunun liderliğinde yeterince başarı göremediği için, bu yaz döneminde takımı dağıtma planlarını gerçeğe dökebileceği düşünülüyor.

The Athletic'ten Jared Weiss'a göre ATL, 2022-23 sezonu sona erdikten sonra bu yaz Young için başka opsiyonları keşfetmeye başlayabilir:

"Atlanta'nın bu yaz döneminde, bu duruma bakmaya başlamasını bekliyorum."

Sezonda %42.8 şut isabetiyle 26.7 sayı ve 10.3 asist ortalamaları yakalamış olan Young, geçtiğimiz yaz döneminde imzaladığı beş yıllığı 205 milyon dolarlık uzatma kontratı halen devam ettiği için, bu yaz serbest oyuncu olmayacak.

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