SPORX ANA SAYFA
Puan Durumu
Fikstur
Videolar
Takımlar
Atlantik
Boston Celtics
Brooklyn Nets
New York Knicks
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
Merkez
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
Güney Doğu
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
Miami Heat
Orlando Magic
Washington Wizards
Güney Batı
Dallas Mavericks
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
Kuzey Batı
Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Utah Jazz
Pasifik
Golden State Warriors
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Sacramento Kings
Haberler
Haberler
Galeriler
Spor Haberleri
NBA
Trae Young 32 attı, ATL'e galibiyeti getirdi!
Trae Young 32 attı, ATL'e galibiyeti getirdi!
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, takımının Chicago Bulls'u 108-97 devirdiği maçta 32 sayı kaydetti.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
Facebook
Twitter
E-Mail
Yorum Yaz
Takımının en skoreri olan Trae'in performansı şu şekildeydi:
En çok okunanlar
Shaq: "Sert smaçlarım, babama olan öfkemdendi..."
LeBron: "Kariyerimde bir daha asla %100 sağlıklı olamam"
Luka Doncic ve Russell Westbrook'un düellosu!
Jordan, 1996-97 sezonunda nasıl 33 milyon $ kazandı?
Shaq'a göre şu anda NBA'deki en iyi 5 oyuncu!
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Kurumsal
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.