Trae: "Sağlıklı olamayıp %100'ümü verememiş olmak, sinir bozucu..."

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, geçtiğimiz gece Doğu Konferansı Finalleri serisinin 6. maçında Milwaukee Bucks'a karşı sağlıklı olamamanın ve yüzde 100'ünü verememenin sinir bozucu olduğunu söyledi.



Hawks'ın sezonu, Doğu Finallerinin 6. maçında Bucks'a 118-107 yenilerek sona ererken, Trae, maç bittikten sonra State Farm Arena'daki taraftar kalabalığına "Geri döneceğiz" diye bağırdıktan sonra sahayı terk etti.



Bu, playoffların çıkış yapan yıldızlarından biri olan, ancak dün gece serinin 4 ve 5'inci maçlarında sağ ayağındaki kemik çürüğü nedeniyle oynamadıktan sonra forma giyerek, 40 dakikada 4/17 şut isabetiyle 14 sayı kaydedebilen Young'dan son bir meydan okuma mesajı olmuştu:



"Bu noktaya tekrar döneceğiz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. İki maç boyunca takımım için sahada olamadıktan sonra, bu gece elimden geldiğince mücadele etmeye çalışırken, sağlıklı olamayıp yüzde 100'ümü tam olarak verememiş olmak, gerçekten sinir bozucu bir durum."



"KAZANMAK KOLAY İŞ DEĞİL"



Young ayrıca playofflarda genel olarak kazanmakla ilgili ise şunları söyledi:



"Bu zor bir iş. Kolay değil. En önemli şey, tecrübe sahibi olabilmek. Yani bunu ciddi anlamda yaşamak zorundasınız.



Batı'da Chris Paul'un, 16 yıllık kariyerinde hiç Finallere çıkamadığını görüyordunuz. Bence geçmişte yaptığı ve yaşadığı şeyler, şimdiki Suns takımına gerçekten yardımcı oldu ve aynı şekilde Bucks'ın da bu yolda tecrübe ettikleri, onlar için aynı etkiyi yaptı. Bu hissi iyi biliyorum, tekrar eve dönmek istemiyorlardı. Bence bizler de şu anda aynı duyguya sahibiz."



