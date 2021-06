Trae, Knicks taraftarını selam vererek uğurladı!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, geçtiğimiz gece New York Knicks'i playofflardan elediği serinin 5. maçı sonrası konuştu.



Karşılaşmanın son dakikasında yaklaşık 9 metre uzaklıktan bir üçlük isabeti bulan Young, şut girer girmez orta sahada eğilerek selam verdi ve playoff ilk turu boyunca kendisiyle uğraşan Knicks kalabalığa veda etmiş oldu.



Trae, Hawks'ın 103-89 skorlu galibiyetinin ardından verdiği selam için şunları söyledi:



"Nerede olduğumuzu biliyorum. Bu şehirde bir sürü tiyatro oyunu düzenlendiğini ve bu oyunlar bittiğinde ne yapıldığını da biliyorum."



Young ayrıca Madison Square Garden'ın yeni "kötü adamı" olmakla ilgili de şu açıklamaları yaptı:



"Güzel bir his. Sezon başından beri söylediğim gibi, tüm hayatım boyunca bu an için, playofflardaki en büyük sahnede oynamak için çalışmış gibi hissediyorum. Çok emek verdim. Burada daha önce bulunmuş oyuncular da aynı şekilde emek verdiler. Kazanmak ve seriyi atlamış olmamız güzel bir his. Artık ikinci tura odaklanmış durumdayız."



Knicks'in elenmesiyle Hawks, odağını dün gece Washington Wizards'ı 5. maçta mağlup eden ve aynı zamanda seriyi atlamış olan Philadelphia 76ers'a çevirdi.