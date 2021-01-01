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Trae: "John ile aramızda olanlar, abartıldı"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, bir maç filmi seansında takım arkadaşı John Collins'le yaşadığı tartışmanın abartıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, bir maç filmi seansında takım arkadaşı John Collins'le yaşadığı tartışmanın abartıldığını söyledi.

The Athletic'in birkaç hafta önce yayınladığı raporda, Collins'in Young'ı hücum saatini yanlış kullanmasını ve erkenden şut denemesini eleştirdiği iddia edilmişti.

Trae, bu konuyla ilgili Yahoo Sports'a şu açıklamalarda bulundu:

"Elbette alenen bir şey konuşuluyorsa, her zaman doğrudan o kişiye giderim. John olayına gelince, ben ve o, ertesi gün olay yayılır yayılmaz bunun hakkında konuşmuştuk ve ikimizin de kafası karışmıştı. Henüz yeni yayılmıştı ve normal bir film seansıydı.

Yani arada bir anlaşmazlık falan yok. Benim tarafımdan, soyunma odasında herhangi bir sıkıntı olmadı. Soyunma odasında genel olarak problem yaşadığımızla ilgili iddialar da doğru değil. Yalnızca film seanslarında, ekibimizle nasıl daha iyi olabileceğimizi çözmeye çalışıyoruz."

Collins bu sezon bittiğinde sınırlı bir serbest oyuncu olacak.


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