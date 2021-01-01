Trae'in bu geceki 4. maçta oynaması "şüpheli"

Atlanta Hawks, Trae Young'a çekilen MR'ın sağ ayağında bir kemik çürüğünü ortaya çıkarmasından ardından, yıldız oyuncunun Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak Doğu Konferansı finallerinin 4. maçında oynamasının "şüpheli" olduğunu açıkladı.



22 yaşındaki oyuncu, serinin 3. maçında yanlışlıkla bir hakemin ayağına basması sonucu sakatlanmış ve maçtan sonra, "Biraz acıyor. İstediğim kadar hızlı gidemiyordum ve gitmeye çalıştığımda da canım yanıyordu" ifadelerini kullanmıştı.



Trae, kariyerindeki ilk 15 playoff maçında 29.8 sayı, 9.5 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarına sahip.



