Trae'e tüküren taraftar, MSG'den ban yedi!

New York Knicks, geçtiğimiz Çarşamba playoff ilk tur serisinin 2. maçında Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a tükürdüğü görülen bir taraftarını, Madison Square Garden'dan süresiz olarak menettiğini duyurdu.Knicks, yaptığı duyuruda şunları söyledi:Young'a tükürdüğü görülen taraftarın videosu, Knicks'in Çarşamba günkü galibiyetinin ardından sosyal medyada yayılmaya başlamıştı. Mevzubahis kişinin yüzü gözükmese de, Hawks yıldızına tükürdüğü ve tribünlerin en ön sırasında bulunan Amerikalı rap yıldızı 50 Cent'in yanında oturan bir kadının, bunu fark ederek tiksintiyle tepki verdiği fark edilmişti.Bu videoyu Twitter hesabında paylaşan Young, bir başka tweet'inde olayı "çocukça" olarak nitelendirdi.Trae'in menajeri Omar Wilkes, ATL yıldızının faile karşı suçlamada bulunmayacağını açıkladı.