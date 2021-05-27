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Trae'e tüküren taraftar, MSG'den ban yedi!

New York Knicks, geçtiğimiz Çarşamba playoff ilk tur serisinin 2. maçında Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a tükürdüğü görülen bir taraftarını, Madison Square Garden'dan süresiz olarak menettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks, geçtiğimiz Çarşamba playoff ilk tur serisinin 2. maçında Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'a tükürdüğü görülen bir taraftarını, Madison Square Garden'dan süresiz olarak menettiğini duyurdu.

Knicks, yaptığı duyuruda şunları söyledi:

"Konuyu araştırdık ve sezonluk bilet sahibi olmayan bu patronun, gerçekten de Trae Young'a tükürdüğünü tespit ettik. Bu taraftarın davranışından ötürü Trae'den ve tüm Atlanta Hawks organizasyonundan özür dileriz. Böyle bir durum, mekanımızda asla kabul edilemez veya tolere edilemez. Bilgileri yetkililere iletmiş bulunmaktayız."

Young'a tükürdüğü görülen taraftarın videosu, Knicks'in Çarşamba günkü galibiyetinin ardından sosyal medyada yayılmaya başlamıştı. Mevzubahis kişinin yüzü gözükmese de, Hawks yıldızına tükürdüğü ve tribünlerin en ön sırasında bulunan Amerikalı rap yıldızı 50 Cent'in yanında oturan bir kadının, bunu fark ederek tiksintiyle tepki verdiği fark edilmişti.

Bu videoyu Twitter hesabında paylaşan Young, bir başka tweet'inde olayı "çocukça" olarak nitelendirdi.

Trae'in menajeri Omar Wilkes, ATL yıldızının faile karşı suçlamada bulunmayacağını açıkladı.


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