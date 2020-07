Trackmania Nations efsanesi, yıllar sonra geri döndü

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Ubisoft , yıllardır bu sektörün içerisinde. Şirket bugüne kadar onlarca önemli yapıma imza attı. Bu yapımlardan bir tanesi de 2006 yılında piyasaya sürülen ve milyonları peşinden sürükleyen "Trackmania Nations" isimli yarış oyunuydu. Şirket şimdiyse, Trackmania Nations'ın yenilenen sürümü olan " Trackmania "yı resmen piyasaya sürdü.



Trackmania, yıllar önce oynadığınız Trackmania Nations'ın remake sürümü. Şu an için sadece PC platformu üzerinden oynanabilen oyun, oyunculara hayli eğlenceli bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Çünkü Ubisoft, yeni oyununda bulunan 25 parkurun 3 ayda 1 düzenli olarak güncelleneceğini söylüyor. Görünüşe göre Ubisoft, Trackmania hayranlarının keşfedecekleri çok fazla şey hazırlamış durumda.



Trackmania Nations efsanesinin remake sürümü, parkurlarda bireysel ya da çevrimiçi yarışlar yapabilmenize imkan sağlıyor. Eğer daha önce hiç deneyim kazanmadıysanız, becerilerinizi iyileştirebilmek için Trackmania'nın solo modundan başlamak daha makul bir seçenek olabilir. Üstelik bu oyuna an itibarıyla ücretsiz olarak erişilebiliyor.



Trackmania, Epic Games ve Ubisoft'ta ücretsiz Trackmania'nın belki de en etkileyici yanı, oyunun ücretsiz olarak piyasaya sürülmüş olması. Yani bu oyuna herhangi bir bedel ödemeden sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca Ubisoft ekibi, oyun için 3 farklı satın alma paketi de oluşturmuş durumda. Bu paketler; "Standart Access 1 yıl", "Club Access 1 yıl" ve "Club Access 3 yıl" olarak karşımıza çıkıyor ve bu paketleri satın alırsanız , oyundaki bazı mekaniklerin kilitlerini açabiliyorsunuz.



Trackmania'da dikkat çeken özelliklerden bir tanesi de özelleştirmeler yapılabiliyor oluşu. Diyelim ki bir parkur sizi o kadar da heyecanlandırmadı. Trackmania'nın blok tabanlı düzenleyicisini kullanarak bu parkur üzerinde değişiklikler yapabiliyor ya da kendi parkurunuzu oluşturabiliyorsunuz. Hayal gücünüze güveniyorsanız, geliştirici ekip kadar iyi parkurlar oluşturabilirsiniz.



Pek çok oyunseverin bu haberi okuduktan sonra sepetine ekleyeceği Trackmania ile ilgili merak edilen noktalardan bir tanesi, bu oyunun nasıl bir sistem gereksinimine ihtiyaç duyduğu. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki geliştirici ekip, şu an için bu oyunun sistem gereksinimlerini açıklamadı . Eğer bilgisayarınıza güvenmiyorsanız, Trackmania'yı Ubisoft ya da Epic Games aracılığıyla ücretsiz olarak aldıktan sonra bir süre beklemeyi tercih edebilirsiniz.



Ücretli paketler ne kadar ve oyuna nasıl sahip olacaksınız? Eğer sizler de Trackmania efsanesine hemen dahil olmak isterseniz, oyunu Epic Games ya da Ubisoft üzerinden temin edebiliyorsunuz. Bu bağlamda Trackmania'yı Epic Games üzerinden almak isterseniz burada, Ubisoft üzerinden almak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ücretli paketleri de yine Epic Games ve Ubisoft üzerinden erişerek 44.99 TL, 135 TL ya da 269 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz.



Kaynak: webtekno