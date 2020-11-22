Trabzon'un 57 günlük hasreti Abdullah Avcı'yla sona erdi

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.



Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretine son verdi.



Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül'de Yeni Malatyaspor ile oynanılan 3. hafta müsabakasında 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, 5 hafta aradan sonra galip geldi.



- Ekuban'dan ilk gol



Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Caleb Ekuban, bu sezon ilk golünü kaydetti.



Ligde sakatlığı ve Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle 4 maçta görev alabilen Ganalı oyuncu, sezonun ilk golünü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı.



