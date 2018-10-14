Trabzonspor'un yükselen değeri Uğurcan Çakır!

Türkiye U21 Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı maçı 1-0 kaybederken, 90 dakikaya damgasını vuran isim Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır oldu.Uğurcan, Fransızların 15 şutundan 12'sini kurtarırken, 1 gole engel olamadı. Rakibin iki topu da direkten döndü. 22 yaşındaki file bekçisi bu performansıyla büyük beğeni topladı. Bordo-mavili takımın üçüncü kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon 6 maçta forma giymiş, ağlarında 12 gol görmüştü.Trabzonspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.Sakatlığı bulunan Ibanez ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda yo-yo (dayanıklılık) testi yaptı. Testte Pereira birinci olurken, Semih Karadeniz ikinci, Sosa ise üçüncü oldu.