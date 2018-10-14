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Trabzonspor'un yükselen değeri Uğurcan Çakır!

Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, Türkiye U21 Milli Takımı'nın Fransa'yla oynadığı maçta 12 kurtarışa imza attı.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'un yükselen değeri Uğurcan Çakır!
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14 Ekim 2018 08:25
Türkiye U21 Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı maçı 1-0 kaybederken, 90 dakikaya damgasını vuran isim Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

Uğurcan, Fransızların 15 şutundan 12'sini kurtarırken, 1 gole engel olamadı. Rakibin iki topu da direkten döndü. 22 yaşındaki file bekçisi bu performansıyla büyük beğeni topladı. Bordo-mavili takımın üçüncü kalecisi olan Uğurcan, geçtiğimiz sezon 6 maçta forma giymiş, ağlarında 12 gol görmüştü.

EN DAYANIKLI İSİM PEREIRA

Trabzonspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Sakatlığı bulunan Ibanez ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Bordo-mavililer antrenmanda yo-yo (dayanıklılık) testi yaptı. Testte Pereira birinci olurken, Semih Karadeniz ikinci, Sosa ise üçüncü oldu.

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