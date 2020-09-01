Trabzonspor'un Yordan Osorio için transfer planı!

Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek isteyen Fırtına, Vitor Hugo'nun yanı sıra Yordan Osorio için de bastırıyor. Venezuelalı oyuncu için Porto ile büyük oranda anlaşan Karadeniz ekibi, transferi sonuçlandırmak için Hosseini ve Da Costa ile vedalaşmaya hazırlanıyor. İki oyuncuyla yollar ayrılırsa, Osorio'ya imza attırılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; fcporto.pt
Trabzonspor'un Yordan Osorio için transfer planı!
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01 Eylül 2020 09:08
Geride bıraktığımız sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor lider özellikli kaliteli isimler alarak stoper hattına seviye atlatmak istiyor. En az 2 savunmacıyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdüren Bordo-Mavililer, Brezilya ekibi Palmeiras'tan Vitor Hugo için harekete geçerken, bir yandan da Yordan Osorio için bastırıyor.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, teknik ekibin ilk tercihi olan Venezuelalı stoper için düğmeye basan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Portekiz devi Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. 26 yaşındaki savunmacının bonservisini almak isteyen Fırtına'nın pazarlıklarda büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Ancak yönetim bu transferi sonuçlandırmadan önce mevcut kadrodaki stoper fazlalığını azaltmayı amaçlıyor.

4 MİLYON EURO GELİR

Majid Hosseini'den yaklaşık 3-4 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleyen Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, iki isimle de hedeflenen şekilde vedalaşırsa, büyük oranda imza aşamasına geldiği Osorio'yu renklerine bağlayacak.

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