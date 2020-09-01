Trabzonspor'un Yordan Osorio için transfer planı!

Geride bıraktığımız sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor lider özellikli kaliteli isimler alarak stoper hattına seviye atlatmak istiyor. En az 2 savunmacıyla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını tam gaz sürdüren Bordo-Mavililer, Brezilya ekibi Palmeiras'tan Vitor Hugo için harekete geçerken, bir yandan da Yordan Osorio için bastırıyor.



BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR



Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, teknik ekibin ilk tercihi olan Venezuelalı stoper için düğmeye basan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Portekiz devi Porto ile görüşmelerini sürdürüyor. 26 yaşındaki savunmacının bonservisini almak isteyen Fırtına'nın pazarlıklarda büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Ancak yönetim bu transferi sonuçlandırmadan önce mevcut kadrodaki stoper fazlalığını azaltmayı amaçlıyor.



4 MİLYON EURO GELİR



Majid Hosseini'den yaklaşık 3-4 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleyen Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, iki isimle de hedeflenen şekilde vedalaşırsa, büyük oranda imza aşamasına geldiği Osorio'yu renklerine bağlayacak.



