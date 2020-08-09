Trabzonspor'un yeni yıldızı, Sörloth'un kankası

Trabzonspor'da dün akşam hareketli saatler yaşandı. Bordomavililer, Real Valladolid takımında forma giyen Ekvadorlu forvet Stiven Plaza ve Rosenborg'da oynayan Anders Trondsen'i renklerine bağladı. Fırtına, geçen sezonun devre arasında da istediği Trondsen'in transferini bu kez sonuçlandırdı. 4 yıllık sözleşme yapılan Norveçli yıldız, ilk yıl için 800 bin Euro alacak, daha sonra her yıl 50 bin Euro artacak.Rosenborg'a ise 3 taksit halinde toplam 950 bin Euro ödenecek. Fırtına, Real Valladolid'in 21 yaşındaki forveti Stiven Plaza'yı da satıp alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladı. Oyuncuya iki yıl için toplam 1 milyon 290 bin Euro ödenecek. Kulübüne ise 100 bin Euro verilecek. Geçen sezon 11 maçta, 1 gol atan Plaza'nın potansiyeline güvenen Trabzonspor bu oyuncuyu da Sörloth gibi parlatmayı hedefliyor.Trabzon'un Norveçli yeni transferi Trondsen, Sörloth'un çocukluk arkadaşı. Fırtına'nın Kralı, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşı için "Orta sahada birçok pozisyonda oynayabilir. Çok iyi bir oyuncu. Sol ayağı çok sağlam. Kendisi aynı zamanda çok iyi arkadaşım" demişti. 25 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahada görev alıyor. 1.83 boyundaki Trondsen bu sezon Rosenborg formasıyla 23 maçta 1 gol attı, 5 asist yaptı.Her iki kanatta ve santrfor mevkisinde görev yapabilen Plaza hem 21 olan genç yaşıyla hem de 1.88 metrelik boyuyla dikkat çekiyor. Ekvador Milli Takımı ile iki maçta boy gösteren genç futbolcu için Real Valladolid, Ocak 2019'da 2 milyon Euro bonservsi ödedi. Plaza'nın 2023 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.