Trabzonspor'un yeni transferi Plaza'dan eleştirilere cevap

Trabzonspor'un geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Stiven Plaza, ligde geride kalan süreçte sadece 3 dakika şans bulabildi.
Kendisine yönelik özellikle sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt veren 21 yaşındaki hücumcu, "Seninle dalga geçenler başarılı olduğunu görenlerdir. Onlar senin başardığını görecek" mesajını paylaştı.
Kendisine yönelik özellikle sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt veren 21 yaşındaki hücumcu, "Seninle dalga geçenler başarılı olduğunu görenlerdir. Onlar senin başardığını görecek" mesajını paylaştı.