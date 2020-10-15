Trabzonspor'un yeni transferi Plaza'dan eleştirilere cevap

Trabzonspor'un geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Stiven Plaza, ligde geride kalan süreçte sadece 3 dakika şans bulabildi.



Kendisine yönelik özellikle sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt veren 21 yaşındaki hücumcu, "Seninle dalga geçenler başarılı olduğunu görenlerdir. Onlar senin başardığını görecek" mesajını paylaştı.



