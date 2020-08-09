Trabzonspor'un yeni transferi, 83 dakika oynadı

Trabzonspor'un yeni transferi Anders Trondsen, Rosenborg'un Sarpsborg'u 5-1 mağlup ettiği maçta 83 dakika sahada kaldı.
Trondsen'in veda maçında Rosenborg, 4. dakikada Asen, 62 ve 68. dakikalarda Holse, 79. dakikada Zachariassen ve 90. dakikada Islamovic'in golleriyle galip geldi.
Rosenborg, 13. haftası geride kalan Norveç Eliteserien'de 6. galibiyetini aldı ve 21 puanla 5. sıraya yükseldi.
Trondsen'in veda maçında Rosenborg, 4. dakikada Asen, 62 ve 68. dakikalarda Holse, 79. dakikada Zachariassen ve 90. dakikada Islamovic'in golleriyle galip geldi.
Rosenborg, 13. haftası geride kalan Norveç Eliteserien'de 6. galibiyetini aldı ve 21 puanla 5. sıraya yükseldi.