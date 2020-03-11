Trabzonspor'un Yeni Malatya'ya karşı kozu; Sosa

2 gündür idmanlarda ekstra frikik çalışması yapan Sosa, Yeni Malatyaspor'a kilitlendi. Hocası da Arjantinli yıldızdan, zorlu Malatya maçında sık sık kaleyi uzaktan yoklamasını istedi.

Haber; Güneş, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'un Yeni Malatya'ya karşı kozu; Sosa
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11 Mart 2020 11:15
Son yıllardaki en iyi dönemi Trabzonspor'da yaşayan ve bu sezon sergilediği başarılı futbolun yanı sıra karakter ortaya koyan Jose Sosa, ligin bitmesine 10 maça kala iyice dümene geçti.

Antrenmanlarda ekstra çalışmalar yapan, arkadaşlarıyla sürekli konuşup motive eden Arjantinli yıldız, Yeni Malatyaspor maçında Fırtına'nın en önemli kozlarından biri olacak. 2 gündür antrenmanlarda frikik çalışmaları yapan Sosa, gole kilitlendi.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir de oyuncusundan sık sık kaleyi uzaktan yoklamasını istedi. 22 lig maçında 5 gol, 5 asisti bulunan Sosa, bugünkü maçta hücum hattına daha yakın oynayacak ve ceza yayı çevresinden sürekli şut arayacak.

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