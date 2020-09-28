Trabzonspor'un yeni ikilisi: Afobe-Lewis Baker

Sörloth gitti Afobe geldi, Sosa'nın yerine Lewis Baker transfer edildi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'den gelen iki oyuncu, kısa sürede Trabzonspor'a uyum sağladı.



Ayaklarının tozuyla ilk olarak Denizlispor deplasmanında görücüye çıkan Afobe ve Baker, takımı tanıdıktan sonraki ilk maçlarını önceki gün oynadı. İki yıldız da Yeni Malatyaspor mücadelesinde performanslarıyla fark yarattı. Afobe, 2 gol birden atarken, galibiyetin en önemli kahramanıydı. Baker ise orta sahanın yeni lideri olduğunu kanıtladı. Afobe'nin ikinci golünde çok şık bir asist yapan Baker, diğer iki golün de hazırlayıcısı oldu.



Hem saha içi hem saha dışı...



Stoke City'den gelen Afobe ve Chelsea'den kiralanan Baker, sadece maçlardaki uyumuyla değil, idmanlardaki neşesi ve saha dışındaki arkadaşlıklarıyla da dikkat çekiyor. Çok iyi anlaşan Trabzonspor'un iki yeni transferi, gelecek maçlar öncesi hem teknik heyete hem de taraftara güven veriyor.



