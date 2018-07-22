  •  
    Cengiz Ünder'e tam 40 milyon euroluk rakip!..
  •  
    G.Saray'da hesapları bozabilecek sakatlık!..
  •  
    F.Bahçe'nin önündeki yeni engel! Görüştüler...
  •  
    G.Saray'da gençleştirme planında 1. Lig'den isim
  •  
    Transferi "an meselesi" olan 20 yıldız ve rotası!..

Trabzonspor'un yeni hedefi Bicakcic

Trabzonspor, Hosseini'yi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye getirdi. Boşnak stoper Bicakcic'le de anlaşma sağlandı.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'un yeni hedefi Bicakcic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2018 05:13
Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor, bombaları bir bir patlatıyor... İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri ile sözleşme imzalayan Fırtına, dün akşam bir başka İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi Türkiye'ye getirdi. 22 yaşındaki stoperin bugün, Trabzonspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Hosseini'nin transferini bitiren Bordo-Mavililer bu kez gözünü bir başka savunma oyuncusu Emir Bicakcic'e dikti. Fırtına, bu transferde de büyük mesafe katetti

BICAKCIC, TRABZON'A YAKIN

Trabzonspor, Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen Bicakcic'le her konuda anlaşma sağladı.

Alman ekibine, 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunan Bordo-Mavililer, cevap beklemeye başladı. Savaşçı kimliği ile bilinen Emir Bicakcic, geçen sezon Hoffenheim'da 13 maçta forma giydi.

AMİRİ İMZAYI ATTI

Bordo-Mavililer, İranlı Vahid Amiri ve Ofspor'dan Sefa Kara ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor önceki gün sağlık kontrolünden geçirdiği İranlı sol kanat oyuncusu Vadih Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Amiri, Trabzon'dan bu sezon 750 bin Euro, önümüzdeki sezon için ise 650 bin Euro alacak. Fırtına dün ayrıca Ofspor'dan Sefa Kara ile sözleşme imzaladı..



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için