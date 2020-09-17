Trabzonspor'un yeni golcüsü: Benik Afobe

Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe'nin kiralık transferinin tamamlandığını resmen duyurdu.



İşte yapılan resmi açıklama...



"Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir."



NEWTON İKNA ETTİ



İngiliz teknik direktör Eddie Newton'ın tavsiyesi ile listeye alınan Kongolu santrfor için kulübüne 100 bin euro ödenecek. Newton'ın bizzat temas kurduğu oyuncuyu ise hedeflerini anlatarak ikna ettiği öğrenildi.



Stoke City forması giyen Benik Afobe, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bristol City'de 13 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu, uzun süre çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamamıştı.



Afobe'nin performansı



Premier League

63 maç, 10 gol, 4 asist



Championship

160 maç, 43 gol, 12 asist



League One

50 maç, 15 gol, 10 asist