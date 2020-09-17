Trabzonspor'un yeni golcüsü: Benik Afobe

Trabzonspor'un transfer için Türkiye'ye getirdiği Benik Afobe, kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkıyor. ✈



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Huddersfield

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Reading

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bolton

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Milwall

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Sheff Wed

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿MK Dons

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Wolverhampton

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bournemouth

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Stoke City

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Bristol City

⌛Trabzonspor pic.twitter.com/P4YIPWLP25



— Sporx (@sporx) September 15, 2020

Trabzonspor, Stoke City'den Benik Afobe'nin kiralık transferinin tamamlandığını resmen duyurdu.İşte yapılan resmi açıklama..."Profesyonel futbolcu Benik Tunani Afobe'nin 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Stoke City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City Kulübüne kiralama bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir.Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 140.000.-EUR ödenecektir.İngiliz teknik direktör Eddie Newton'ın tavsiyesi ile listeye alınan Kongolu santrfor için kulübüne 100 bin euro ödenecek. Newton'ın bizzat temas kurduğu oyuncuyu ise hedeflerini anlatarak ikna ettiği öğrenildi.Stoke City forması giyen Benik Afobe, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bristol City'de 13 maçta forma giydi ve 3 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu, uzun süre çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamamıştı.63 maç, 10 gol, 4 asist160 maç, 43 gol, 12 asist50 maç, 15 gol, 10 asist