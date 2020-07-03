Trabzonspor'un yedek kozu: Guilherme

Özellikle Ankaragücü maçında performansı nedeniyle eleştirilen Guilherme, bu kez kulübede olacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, maçın gidişatına göre Brezilyalı futbolcuyu kulübe kozu olarak kullanacak.

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Trabzonspor'un yedek kozu: Guilherme
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03 Temmuz 2020 10:59
Trabzonspor'da özellikle Ankaragücü maçında performansı nedeniyle eleştirilen Guilherme, bu kez kulübede olacak.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, maçın gidişatına göre Brezilyalı futbolcuyu kulübe kozu olarak kullanacak.

Guilherme'nin sonradan oyuna girdiği maçlarda daha etkili olduğunu düşünen başarılı teknik adam, aynı şekilde Bilal Başacıkoğlu'nu da sonradan alabilir.

İki futbolcuya da hazır olun talimatı verildi.



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