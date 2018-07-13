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Trabzonspor'un transferine pasaport engeli

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Majid Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle henüz gelemediği açıklandı.

Kaynak: AA
Trabzonspor'un transferine pasaport engeli
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13 Temmuz 2018 13:42
Trabzonspor'un transferini sonuçlandırmaya çalıştığı İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediği bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen stoper oyuncusu Hosseini'nin pasaport sorunu nedeniyle Trabzon'a gelemediğini belirterek, "Ne zaman çözümlenirse o zaman gelecek. Oyuncu kulüp anlaşması konusunda bir sorun yok." dedi.

İran Milli Takım formasıyla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda görev yapan 1.83 boyunda 22 yaşındaki futbolcunun bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyordu.

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