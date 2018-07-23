Trabzonspor'un transferinde problem çıktı

'un sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kadrosuna katacağını açıkladığı ve İstanbul'a da getirdiğitransferinde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı.Sözleşmesinde özel bir madde daha olan İranlı oyuncunun bordo-mavili takıma imza atamadığı öğrenildi. İstiklal Kulübü, Trabzonspor'un yaptığı girişimlerden dolayı bordo-mavili kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.22 yaşındaki oyuncu, kulübü ile sorunları çözmek üzere ülkesine döndü. Kısa sürede problemleri halletmesi beklenen Majid Hosseini, Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacak.