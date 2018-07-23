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Trabzonspor'un transferinde problem çıktı

Trabzonspor'un Majid Hosseini transferinde kulübüyle yeri sorunlar baş gösterdi. Oyuncu problemleri çözmek için ülkesine döndü.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'un transferinde problem çıktı
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23 Temmuz 2018 17:53
ÖZEL - Trabzonspor'un sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kadrosuna katacağını açıkladığı ve İstanbul'a da getirdiği Majid Hosseini transferinde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı.

Sözleşmesinde özel bir madde daha olan İranlı oyuncunun bordo-mavili takıma imza atamadığı öğrenildi. İstiklal Kulübü, Trabzonspor'un yaptığı girişimlerden dolayı bordo-mavili kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.

22 yaşındaki oyuncu, kulübü ile sorunları çözmek üzere ülkesine döndü. Kısa sürede problemleri halletmesi beklenen Majid Hosseini, Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacak.



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