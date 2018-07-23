Trabzonspor'un transferinde problem çıktı

ÖZEL - Trabzonspor'un sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kadrosuna katacağını açıkladığı ve İstanbul'a da getirdiği Majid Hosseini transferinde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı.
Sözleşmesinde özel bir madde daha olan İranlı oyuncunun bordo-mavili takıma imza atamadığı öğrenildi. İstiklal Kulübü, Trabzonspor'un yaptığı girişimlerden dolayı bordo-mavili kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.
22 yaşındaki oyuncu, kulübü ile sorunları çözmek üzere ülkesine döndü. Kısa sürede problemleri halletmesi beklenen Majid Hosseini, Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacak.
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Sözleşmesinde özel bir madde daha olan İranlı oyuncunun bordo-mavili takıma imza atamadığı öğrenildi. İstiklal Kulübü, Trabzonspor'un yaptığı girişimlerden dolayı bordo-mavili kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.
22 yaşındaki oyuncu, kulübü ile sorunları çözmek üzere ülkesine döndü. Kısa sürede problemleri halletmesi beklenen Majid Hosseini, Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın