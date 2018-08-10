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Trabzonspor'un transferi Nwakaeme, İstanbul'da

Trabzonspor'un yeni transferi Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'un transferi Nwakaeme, İstanbul'da
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10 Ağustos 2018 18:12
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi.

Bordo mavili ekibin görüşmelerde bulunduğu Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme, İsrail'in Tel Aviv kentinden kalkan tarifeli uçakla TSİ 17.00'de İstanbul'a ulaştı.

29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye resmen imza attı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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