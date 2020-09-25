Trabzonspor'un transferi Diabate sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un resmen imzayı attırdığı Diabate, son olarak sağlık kontrolüne girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'un transferi Diabate sağlık kontrolünden geçti
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25 Eylül 2020 17:39
Trabzonspor'un yeni transferi Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, 24 yaşındaki Malili futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



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