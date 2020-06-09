Trabzonspor'un transferde rotası Arjantin

Filip Novak ile henüz anlaşılamaması nedeniyle sol bek arayışında olan ve Mikel'in ayrılığı sonrasında orta sahada doğan boşluğu doldurmayı planlayan Karadeniz ekibi, Arjantin ekibi Rosario'nun yıldızlarını gözüne kestirdi.Arjantin basınında çıkan haberlere göre, sol bek Emanuel Britez ve orta saha Fabian Rinaudo'yu gündemine alan Fırtına, transferleri bitirmek için en kısa zamanda harekete geçecek.