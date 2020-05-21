Trabzonspor'un transfer rotası Premier Lig

Orta sahaya takviye yapacak olan Trabzonspor, Premier Lig'den Conor Gallagher ve Nampalys Mendy için nabız yokluyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor'un transfer rotası Premier Lig
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21 Mayıs 2020 11:19
Şampiyonluk için gün sayan bordo-mavililer bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Ve bu planlamada İngiltere önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Sörloth, Ekuban Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları Ada'dan alan Karadeniz ekibi, yine aynı adrese odaklanmış durumda. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton'un da İngiltere piyasasına hâkim olması bordo-mavililerin elini güçlendiriyor.

Önce kirala...
Sörloth ve Ekuban modeli de Karadeniz ekibinin transferdeki yeni yol haritası. Gelecek vadeden isimler ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralanacak ve ardından kadroya katılacak. Orta saha konusunda öne çıkan isimler tapusu Chelsea'de olan Conor Gallagher ile Leicester City ile mukavelesi sona erecek olan Nampalys Mendy. Gallagher'in kiralanması gündemde. Mendy için de yıllık ücret yoklaması var.



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