Trabzonspor'un transfer gözdesinin testi pozitif çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un listesinin üst sıralarında yer alan oyuncuda koronavirüs çıktı.



Boca Juniors, bordo-mavililerin bir süredir kiralamak için temaslarda bulunduğu 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Ivan Marcone'nin koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.



Tecrübeli futbolcuyla birlikte Bou ve Lastra'nın testlerinin de pozitif çıktığı duyuruldu.



Trabzonspor, orta sahaya takviye yapmak için görüşme yaptığı Marcone'yı 1 yıllığına 1 milyon euro bedelle kiralayarak, yaptığı anlaşmaya 2 milyon euro da satın alma opsiyonu koymak istiyordu.



