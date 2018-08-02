Son günlerde transferde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor'da rota Laziolu orta saha oyuncusu'ya çevrildi.Geçen sezon 36 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu futbolcu için Trabzonspor, 1 milyon euro teklif etti. İtalyanlar'ın 1 yıllık sözleşmesi kalan Minala için yapılan bu teklifi kabul ettiği ancak parayı peşin istediği belirtildi.Merkez orta sahada görev yapan 22 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, Minala'yı da alırsa, transfere nokta koymayı planlıyor.Karadeniz ekibinin yöneticileri bundan sonra transferde fazla aktif olmayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ihtiyaç duyması halinde kaliteli ve uygun şartlarda bir isim bulunursa, transfer defteri yeniden açılacak.