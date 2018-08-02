Son günlerde transferde hareketli saatler yaşayan Trabzonspor'da rota Laziolu orta saha oyuncusu Joseph Marie Minala'ya çevrildi.
Geçen sezon 36 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu futbolcu için Trabzonspor, 1 milyon euro teklif etti. İtalyanlar'ın 1 yıllık sözleşmesi kalan Minala için yapılan bu teklifi kabul ettiği ancak parayı peşin istediği belirtildi.
Merkez orta sahada görev yapan 22 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, Minala'yı da alırsa, transfere nokta koymayı planlıyor.
Karadeniz ekibinin yöneticileri bundan sonra transferde fazla aktif olmayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ihtiyaç duyması halinde kaliteli ve uygun şartlarda bir isim bulunursa, transfer defteri yeniden açılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Geçen sezon 36 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu futbolcu için Trabzonspor, 1 milyon euro teklif etti. İtalyanlar'ın 1 yıllık sözleşmesi kalan Minala için yapılan bu teklifi kabul ettiği ancak parayı peşin istediği belirtildi.
Merkez orta sahada görev yapan 22 yaşındaki oyuncu için görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, Minala'yı da alırsa, transfere nokta koymayı planlıyor.
Karadeniz ekibinin yöneticileri bundan sonra transferde fazla aktif olmayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ihtiyaç duyması halinde kaliteli ve uygun şartlarda bir isim bulunursa, transfer defteri yeniden açılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın