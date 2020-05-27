Trabzonspor'un sürpriz transfer hedefi; Aly Malle

Genç futbolculara yönelen Trabzonspor, Balıkesir'de forma giyen Malle'yi istiyor..

Haber; Sabah
Trabzonspor'un sürpriz transfer hedefi; Aly Malle
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27 Mayıs 2020 13:15
Bir yandan ekstra sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da takımı genç ve gelecek vaat eden isimlerle güçlendirmenin yollarını arıyor.

Bordo-mavili ekibin gündemine gelen son aday ise Balıkesirspor'da forma giyen Aly Malle...

Bu sezon TFF 1. Lig'de başarılı bir performans gösteren 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden Karadeniz ekibinin, Udinese ile temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi.

Trabzonspor, Aly Malle'yi İtalyan kulübünden satın alma opsiyonu ile kiralamayı planlıyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in eski takım arkadaşı Ali Tandoğan'dan da olumlu rapor aldığı ve Trabzonspor'un oyuncuya yöneldiği ifade edildi.

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