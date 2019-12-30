Trabzonspor'un süper ikilisi; Sörloth & Sturridge

Trabzonspor'un ligin ilk yarısında 17 maçta attığı 35 golün 25'inde Sörloth ve Sturridge imzası bulunuyor.17 maçın tamamında oynayan Sörloth, 12 gol, 5 asistle ilk yarıya damgasını vururken, Sturridge ise 8 maçta 447 dakika süre alıp 4 gol 4 asistle takımına katkı sağladı. Trabzonspor'un ilk yarıda topladığı 32 puanın 25'i ise Sörloth'un gol attığı maçlarda elde edildi.Öte yandan Sörloth ve Sturridge'in uyumu, dikkat çeken başka bir nokta oldu. 17 haftanın 9'unda beraber görev yapan bu ikili, uyumları ile parmak ısırttı.Bu maçlarda Sörloth 8 gol, 3 asist, İngiliz yıldız da 4 gol, 4 asistle oynadı. Sturridge bu maçlarda asistlerinin 3 tanesini Sörloth'a yaptı. Norveçli yıldız da takım arkadaşına 2 gol pası verdi.Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, Kayserispor galibiyetine geniş yer ayırdı. Taka Gazetesi, "O şampiyonluk 2020'de gelecek"; Karadeniz Gazetesi, "Dikkat dikkat! Şampiyon geçiyor, herkes ayağa", "Dün Akyazı'da fırtına değil tsunami koptu"; Sonnokta Gazetesi, "Mutlu yıllar Trabzon", "Bol gollü yeni yıl hediyesi"; Günebakış Gazetesi, "Trabzon'dan gol şov", "Bordo-mavililer, 2019 yılını lig sonuncusu Kayseri'yi farklı mağlup ederek kapattı"; Kuzey Ekspres Gazetesi, "Fırtına gol oldu yağdı" başlıklarına yer verdi.