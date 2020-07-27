Trabzonspor'un son 9 yıldaki en iyi derecesi!

Deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'i 65 puanla ikinci sırada bitiren Trabzonspor, son 9 sene içindeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşadı ve en iyi sıralamayı elde etti. 82 puanla tamamladığı 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi dönemini yaşayan bordomavililer, 2011-12 sezonunda 56, 2012-13'te 46, 2013-14'te 53, 2014-15'te 57, 2015-16'da 40, 2016- 17'de 51, 2017-18'de 55, geçen sezon ise 63 puanla ligi tamamlamıştı.



DIŞARIDA DAHA BAŞARILI

Dış sahada ligin en fazla puan toplayan takımı olan Karadeniz ekibi, Kayseri galibiyetiyle iç sahadaki puanlarını da aşmış oldu. Trabzonspor, iç sahada 32 puan toplarken, deplasmanda 33 puan elde etti. Bu sezon üst üste 12 deplasman maçını mağlup olmadan tamamlayan Fırtına, 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonra tarihinin en iyi serisine imza atmayı başardı.



3 BÜYÜKLERE GEÇİT YOK

Trabzonspor, ayrıca ligde 35 sezon aradan sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında yenilgi yüzü görmedi. Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi kupada da iki maçta yenmeyi başardı.



