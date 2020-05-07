Trabzonspor'un sol kanatta rotası İspanya!

Trabzonspor, Faslı Bancharki'nin ardından Deportivo'dan 27 yaşındaki sol kanat Borja Valle'ye de talip oldu.

Haber; Yeni Asır
Trabzonspor'un sol kanatta rotası İspanya!
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07 Mayıs 2020 13:52
Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen dönemde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanada takviye yapmak için düğmeye bastı.

Bordo-mavililer, Zamalek forması giyen sol kanat oyuncusu Faslı Achraf Bencharki'den sonra rotasını İspanya'ya çevirdi. Karadeniz ekibi, İspanya'da Deportivo'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat Borja Valle'yi de gündemine aldı.

BOŞA ÇIKACAK

Kulübüyle sözleşmesi yazın sona erecek olan olan İspanyol futbolcunun 800 bin Euroluk piyasa değeri transfer için ismini bir adım öne çıkarıyor. Bu arada kulüp 22 Nisan tarihinde Norveç'ten Türkiye'ye dönen Alexander Sörloth'un 14 günlük karantina sürecinin bittiğini açıkladı.

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