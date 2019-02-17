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Trabzonspor'un şansı Alanyaspor'a tutmuyor!

2016/17 sezonunda Süper Lig'e yükselen Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaştığı 6 maçta sadece rakibini 4 kez mağlup edip, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'un şansı Alanyaspor'a tutmuyor!
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17 Şubat 2019 17:57
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a kendi sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor'un Akdeniz temsilcisine karşı yüzü gülmüyor. 2016/2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile 6 kez karşılaşan Bordo Mavililer rakibini sadece 1 kez mağlup edebildi. 2017/18 sezonunda deplasmanda rakini 2-1 mağlup ederek almıştı.

ALANYASPOR REKABETTE ÜSTÜN TARAF
Aytemiz Alanyaspor geride kalan 6 karşılaşmada Trabzonspor'u 4 kez mağlup etmiş, 1 kez berabere kalıp sadece 1 defa mağlup olmuştu. Ayetmiz Alanyaspor Lige çıktığı 2016/2017 sezonunda evinde 3-0, 2017/2018 sezonunda deplasmanda 4-3 mağlup etmişti. Bu sezonunun ilk yarısında evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 mağlup etmişti.

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