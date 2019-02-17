ALANYASPOR REKABETTE ÜSTÜN TARAF

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a kendi sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor'un Akdeniz temsilcisine karşı yüzü gülmüyor. 2016/2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor ile 6 kez karşılaşan Bordo Mavililer rakibini sadece 1 kez mağlup edebildi. 2017/18 sezonunda deplasmanda rakini 2-1 mağlup ederek almıştı.Aytemiz Alanyaspor geride kalan 6 karşılaşmada Trabzonspor'u 4 kez mağlup etmiş, 1 kez berabere kalıp sadece 1 defa mağlup olmuştu. Ayetmiz Alanyaspor Lige çıktığı 2016/2017 sezonunda evinde 3-0, 2017/2018 sezonunda deplasmanda 4-3 mağlup etmişti. Bu sezonunun ilk yarısında evinde 1-0, deplasmanda da 2-0 mağlup etmişti.