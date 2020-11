'Trabzonspor'un şampiyonluk yarışına girmesi için önemli'

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü deplasmanında 1-0'lık skorla galibiyete ulaştı. Bordo-mavililerin galibiyetini Sabah Gazetesi ve Fotomaç Gazetesi'nin spor yazarları değerlendirdi. Köşe yazılarının tamamına gazeteleri satın alarak ulaşabilirsiniz...



LEVENT TÜZEMEN: "AVCI'NIN DOKUNUŞU"



Baker'ın gözümüzün pasını silen şahane frikik golünü özlemiştik. Tam doksana giden topa vuruş tekniği kusursuzdu. Ankaragücü kalecisi Friedrich çaresiz kaldı. Bir önerim var; frikik olduğunda topun başına her oyuncu geçmemeli, vuruş kalitesi olan oyuncular kullanmalı. Avcı'nın Erzurum maçını kazanan 11'i koruyup Ankaragücü maçında sahaya sürmesi doğru bir hamleydi. Çünkü Trabzonspor takımının kadro istikrarına ve oyun uyumuna ihtiyacı var. Avcı da oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanması ve pozisyon bilgisini geliştirmesi için önce kadro istikrarına yatırım yapıyor. Üst üste maç kazanmak takıma öz güven getireceği gibi istikrarı da güçlendirecek. Avcı'nın mutlaka bazı oyunculara dokunuşları olacaktır.



Örneğin; Afobe asla bir Sörloth değil. Afobe top tekniği vasat, çalım becerisi düşük, topu kontrol etme konusunda zayıf ve rakip savunmanın önünde duvar olamıyor. Afobe'nin bu zaafları Trabzon'un hücumda çoğalmasını engelliyor. Avcı'nın Abdülkadir Ömür'ü kanattan alıp içeride oynatması Trabzon'a yaradı. Ömür kanatta oynadığında hem fizik olarak yoruluyor hem kolay markaj yiyordu. Baker'ın attığı frikik golü öncesi faulle durdurulan Ömür'ün rakipten topu çalması çabukluk ve akıl doluydu. Trabzonspor ikinci golü bulamayınca "skoru korumak" refleksiyle panik yapıyor. Bunun nedeni Newton döneminde bilinç altına yerleşen "kaybetmeyelim" korkusudur.



REHA KAPSAL: "ALDATMASIN"



Trabzonspor geçen haftaki Erzurum galibiyetinden sonra Ankaragücü deplasmanına da aynı 11'le çıktı. Ekuban, geçen hafta Afobe'nin arkasında 10 numara pozisyonunda oynamıştı. Bu maçta sağ çizgideydi. Abdülkadir, Afobe'nin arkasında başladı. Bunun nedeni Trabzonspor'un geçen hafta topa sahip olamadığı gibi oyuna da hükmedemeyişiydi. Nwakaeme haricinde istenen seviyede olmadıklarından topa sahip olarak oyun oynama felsefesinde sıkıntı yaşadılar. Uğurcan'ın ayağına Afobe'den fazla top değiyorsa, Ankaragücü baskısına karşı bordo-mavili defans oyuncuları çok geriye oynuyorsa; savunmadan çıkış planlarının da çok sağlıklı olmadığının göstergesidir.



"ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN ÖNEMLİ"



Tabii ki Trabzonspor'un üretkenlik anlamında ciddi sorunları var. Afobe yetersiz. Nwakaeme geçen seneki formundan ve coşkusundan çok uzak. Abdülkadir Ömür sakatlıktan sonra hala eski seviyesine gelemedi. Bu da Trabzonspor'un hücum bölgesindeki oyununu etkileyen en başlıca nedenlerden biri. Ekuban da iyi niyetli, zaman zaman dağınık görüntüsü var ve yalnız kalıyor. Trabzonspor'un tabii ki iki maçta gol yememesi böyle sıkıntılı süreçte 6 puan alması, üst sıralara doğru çıkması, şampiyonluk yarışının içine girmesi, moral motivasyonun toparlanması adına çok önemli.



Abdullah Hoca'nın Trabzonspor'un genlerinde olduğu gibi ön alan baskısıyla rakibi ve oyunu domine eden oyun tarzı belirleyip, saha içinde gelgitler yaşamadan yalnız topu değil oyunu kontrol eden, hücuma akıl koyan hücum çeşitliliği ve setlerini de başarıyla uygulayan bir futbol kültürünü yerleştirmeli. İki maçta alınan 6 puan ilerisi adına çok önemli, umut verici. Yalnız bu sonuçlar bordo-mavilileri 'aldatmasın'. En önemli konu Trabzonspor'un sürdürülebilir doğru hücum-savunma anlayışını ve pratiğini sahada uygulayan oyun mantalitesine bir an önce ulaşması lazım.



İSKENDER GÜNEN: "OYUN DEĞİL SKOR"



Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da bir değişim yaşandığı gerçek. Bunun en önemli nedeni takım savunması. Geçen sezondan beri her maç rakiplerine pozisyon veren takımdan farklı bir Trabzonspor seyrediyoruz. Belki oynanan oyun istenilen düzeyde değil ama top rakibe geçtiğinde herkes verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışmakta. Geçen maçtan farklı olarak Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü 11'de Ekuban sağ kenarda, Abdülkadir Ömür orta alanda... İlk yarıda orta alanda oynanan bir oyun, kale önü tehlikeleri yok denecek kadar az. Atak girişimlerinde sorunlar çok fazla. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Baker, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'den kurulu olan orta alanın bir türlü oyunda üstünlüğü alabilecek yeterlilikte olmamasıydı. Önde ise Afobe ne yazık ki yeterli değil.



İlk yarı her ne kadar sorunlarla dolu olsa da oyunun son dakikalarında kazanılan serbest vuruştan Baker'ın frikikten attığı mükemmel gol ile skor üstünlüğünü ele geçirdi Trabzonspor. Sonuçta; önce Erzurum maçında alınan 3 puan ve ardından deplasmanda Ankaragücü karşısında her ne kadar oyun olarak istenilen düzeyde olmamasına rağmen kazanılan 3 puan değerliydi. Çünkü Trabzonspor için önemli olan, oynanan oyundan çok kendisini alt sıralardan kurtarabilmesi için gerekli sonucu almaktı. Bunu da dün gece başardı...