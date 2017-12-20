Trabzonspor'un şampiyonluk inancı! ''Yarışın içindeyiz''

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hafta sonunda oynanacak Karabükspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynayacakları mücadelede Kardemir Karabükspor'u yenerek ligin ilk yarısını tamamlamak istediklerini söyleyen ve 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinde de yönetimde yer alan Çubukçu, ''Bursaspor galibiyetiyle iyi bir galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk yarışı içinde yer aldık. Ancak daha önümüzde epey yol var. Amacımız Trabzonspor'un lig sonunda kendine yakışan yerde yer alması. Biz de artık zirve yarışın içindeyiz" diye konuştu.Taraftarların tribünleri doldurmasının alınan galibiyetlerde büyük rol oynadığını belirten Çubukçu, "Biz her maçı tek tek düşünüyoruz. Bursa maçında olduğu gibi taraftarın desteği bizim için her zaman önemli. İkinci yarı öncesi Kardemir Karabükspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Futbolcularımız, teknik kadromuz hepimiz bu maçın bilincindeyiz. 5 maçlık bir seri yakalasak da puan kaybetme şansımız yok. İlk yarıyı galibiyetle kapatmak zorundayız. İkinci yarı, taraftarımızla camiamızla çok daha güzel günlerin bizi beklediğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Süper Lig'de yaptığı teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen ve bu konuda bir türlü istikrarlı görüntü sergileyemeyen Trabzonspor, 6 sezon içinde 10 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Söz konusu dönem içinde bir yıla bir teknik adam sığdıramadığı görülen Karadeniz ekibinde, teknik direktör Şenol Güneş'in ardından en iyi çıkışa imza atan isim ise Rıza Çalımbay oldu. Bordo-mavili kulüpte görev alan teknik adamların ilk 8 maçına bakılarak Trabzonspor'un yeni antrenörü Rıza Çalımbay'ın diğer teknik adamları geride bıraktığı görülüyor.Yeni Şafak