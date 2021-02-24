Trabzonspor'un, 'sağlık çalışanı' başvurusu reddedildi

Süper Lig'in 27. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sahne olacak.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde bordo - mavili yönetim, sağlık çalışanlarının stadyuma alınmasıyla ilgili bir başvuruda bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, başvuruyu değerlendirdikten sonra sağlık çalışanlarının müsabakaya alınması yönündeki talebi reddetti.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde bordo - mavili yönetim, sağlık çalışanlarının stadyuma alınmasıyla ilgili bir başvuruda bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu, başvuruyu değerlendirdikten sonra sağlık çalışanlarının müsabakaya alınması yönündeki talebi reddetti.