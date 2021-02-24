Trabzonspor'un, "sağlık çalışanı" başvurusu reddedildi

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un sağlık çalışanlarının tribüne alınması için yaptığı başvuru reddedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un, 'sağlık çalışanı' başvurusu reddedildi
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24 Şubat 2021 16:06
Süper Lig'in 27. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına sahne olacak.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde bordo - mavili yönetim, sağlık çalışanlarının stadyuma alınmasıyla ilgili bir başvuruda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, başvuruyu değerlendirdikten sonra sağlık çalışanlarının müsabakaya alınması yönündeki talebi reddetti.



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